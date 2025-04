Borse in profondo rosso ancora in balia del tornado dazi Piazza Affari la peggiore in Europa

ancora negative dopo il ciclone dazi: la seduta – l’ultima della settimana- parte in ribasso per le Borse europee, dopo i crolli del giovedì nero (in Europa in fumo 422 miliardi, a Wall Street 2.000 miliardi). Le dichiarazioni di Trump a proposito dei crolli dei mercati (“era una reazione attesa” e “il paese e l’economia vivranno un boom”) per ora non fanno breccia tra gli investitori. E’ forte la perdita di fiducia nei confronti degli asset denominati in dollari. Il biglietto verde continua a scendere.Il terremoto dazi sulle BorseMilano apre a -1,52%, Parigi perde lo 0,74% e Francoforte lo 0,64%. Madrid in linea con la borsa milanese cede un punto e mezzo. In Asia le Borse cinesi e Hong Kong sono chiuse per festività. Tokyo ha perso due punti e mezzo. Per il premier giapponese Shigeru Ishiba i dazi Usa sui prodotti giapponesi sono una “crisi nazionale”. Secoloditalia.it - Borse in profondo rosso, ancora in balia del tornado dazi. Piazza Affari la peggiore in Europa Leggi su Secoloditalia.it Aperturenegative dopo il ciclone: la seduta – l’ultima della settimana- parte in ribasso per leeuropee, dopo i crolli del giovedì nero (inin fumo 422 miliardi, a Wall Street 2.000 miliardi). Le dichiarazioni di Trump a proposito dei crolli dei mercati (“era una reazione attesa” e “il paese e l’economia vivranno un boom”) per ora non fanno breccia tra gli investitori. E’ forte la perdita di fiducia nei confronti degli asset denominati in dollari. Il biglietto verde continua a scendere.Il terremotosulleMilano apre a -1,52%, Parigi perde lo 0,74% e Francoforte lo 0,64%. Madrid in linea con la borsa milanese cede un punto e mezzo. In Asia lecinesi e Hong Kong sono chiuse per festività. Tokyo ha perso due punti e mezzo. Per il premier giapponese Shigeru Ishiba iUsa sui prodotti giapponesi sono una “crisi nazionale”.

