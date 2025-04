Sport.quotidiano.net - Serie A, le probabili formazioni della giornata 31: orari e dove vedere le partite in tv

Milano, 4 aprile 2025 - Archiviata la Coppa Italia, è di nuovo tempo diA, giunta alla 31°. Continua il duello a distanza fra Inter e Napoli, con questo turno di campionato che potrebbe rivelarsi molto importante. Già, perché se i nerazzurri sono attesi da una trasferta apparentemente abbordabile come quella a Parma, lo stesso non si può dire per gli azzurri, di scena a Bologna. Il menù, che verrà inaugurato da Genoa-Udinese (unico match in programma venerdì), è estremamente ricco di scontri diretti in chiave Europa. Basti pensare che il Milan ospiterà la Fiorentina, la Roma sfiderà la Juventus e l'Atalanta se la vedrà con la Lazio. Occhio poi, in ottica salvezza, a Lecce-Venezia ed Empoli-Cagliari. A completare il quadro ecco Monza-Como e Torino-Verona. Il programma delle gare evederle Genoa-Udinese: venerdì 4 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Monza-Como: sabato 5 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Parma-Inter: sabato 5 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Milan-Fiorentina: sabato 5 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lecce-Venezia: domenica 6 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Torino-Hellas Verona: domenica 6 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Empoli-Cagliari: domenica 6 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Atalanta-Lazio: domenica 6 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Roma-Juventus: domenica 6 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Bologna-Napoli: lunedì 7 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn LeGenoa-Udinese Genoa (4-3-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Onana, Masini; Malinovskyi, Miretti, Pinamonti.