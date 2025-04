Chanel ecco la nuova borsa 25

nuova forma di contatto con il pubblico. Questo movimento di portare il pubblico a rivedere i capi che hanno fatto la storia del luxury è ora una pratica ripresa da tutte le maison. L'ultima è Chanel che svela il suo nuovo modello di borsa che reinterpreta le linee classiche del brand: la 25.Chanel: i nuovi modelli di collezioneIl movimento di crescita del lusso porta il pubblico a vivere l'abito e gli accessori diversamente dal passato. Questo modello di lusso è diverso dal passato perché pone un'importanza che cresce nel tempo, e lo sa Chanel che da anni investe sulle borse. L'ultimissima è la Chanel 25, dalle linee più morbide. Secondo gli investitori sarà il modello dell'anno.

