Lavoro genitore scrive a Mattarella | Mio figlio fuggito via da umiliazioni italiane

"Le scrivo come ricercatore italiano", ma soprattutto "come padre di un giovane neolaureato: so quanto il tema della fuga dei cervelli Le stia a cuore e proprio per questa sua sensibilità mi rivolgo a Lei con fiducia". Inizia così l'accorata lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Fabio Di Felice, ricercatore dell'Ingv e soprattutto padre di Matteo, che ha appena completato gli studi alla Copenhagen Business School, in Danimarca, con immediate e brillanti prospettive di carriera. Nella missiva al capo dello Stato Di Felice, che è anche membro della segreteria del sindacato Fgu (Federazione Gilda Unams) – Dipartimento ricerca, cita pure i compagni di corso del figlio e si firma come "papà ricercatore, anzi il papà di tutti questi ragazzi". A Mattarella spiega che loro "sono un esempio di come bravura, impegno e dedizione possano costruire un futuro professionale certo.

