Mister Movie | Avatar 3 | Fire and Ash – Scopri le Prime Scene mostrate al CinemaCon!

Il mondo del cinema è in fermento per l'attesissimo ritorno di James Cameron conand Ash, previsto per il 19 dicembre. Durante il, Disney ha svelato in anteprima alcunedel terzo capitolo, offrendoci un assaggio delle nuove tribù di Pandora. Preparati are i pacifici wind-traders, alleati dei Na'vi, e gli scatenati Ash people, riconoscibili per i loro capelli rossi e le bestie volanti a quattro ali. Un Viaggio Pericoloso: Jake Sully Affronta Nuove Minacce?Jake Sully e la sua famiglia si ritrovano a viaggiare a bordo di navi volanti simili a calamari dei wind-traders. Ma la tranquillità dura poco: saranno presto attaccati dagli Ash people, guidati da una regina o principessa con un'elaborata acconciatura rossa. Spider sarà al loro fianco in questa nuova avventura, pronto ad affrontare pericoli inesplorati.