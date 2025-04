19enne uccide il papà per difendere la mamma poi aspetta i soccorsi e si fa arrestare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una notte drammatica quella appena trascorsa a Mezzolombardo, in provincia di Trento, dove un ragazzo di 19 anni ha accoltellato a morte il padre di 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe intervenuto in difesa della madre, vittima dell'ennesimo episodio di violenza domestica.L'allarme è scattato nel cuore della notte. Quando i Carabinieri sono arrivati nell'abitazione della famiglia, di origini bosniache, hanno trovato ad attenderli proprio il ragazzo, ancora sotto shock. Il giovane è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio.Violenza in famiglia, l'ultimo episodio di una lunga sciaLe indagini, affidate al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e coordinate dalla Procura di Trento, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.