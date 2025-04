Today.it - Il commercio illegale di "aiutini" sessuali per la disfunzione erettile tra anziani: "La pensione non mi basta"

Vendeva illegalmente pillole blu, gel e farmaci contro laai suoi coetanei. Un modo per aiutarli durante i loro rapporti. Peccato che non sarebbe stato autorizzato a farlo. Per questo un uomo di 70 anni di Medicina (Bologna) è stato denunciato per esercizio abusivo.