Bastoni | Ho fatto tanti sacrifici andare via dall’Atalanta mi ha salvato E su Inzaghi…

Bastoni si è a lungo raccontato ai microfoni, offrendo un’ampia panoramica della sua carriera e non solo. Intervista che ha permesso di conoscere più da vicino il difensore nerazzurro e anche l’ambiente Inter.L’intervistaIn prima battuta Bastoni ha parlato del duro lavoro che lo ha portato ad intraprendere la carriera da calciatore, mostrando i sacrifici passati e quelli attuali che il ruolo comporta: “Ci sono state persone al posto giusto nel momento giusto. Davanti a tutto metto i sacrifici che ho fatto e il lavoro che ho fatto per arrivare a questi livelli. Se leggi i commenti il sacrificio è solo l’operaio, ma quello che dico io, non essendo all’interno di questo mondo, fai fatica a capire quello che è un sacrificio per un calciatore. Leggi su Ilnerazzurro.it Ospite di Supernova, programma del conduttore Alessandro Cattelan, di fede interista, Alessandrosi è a lungo raccontato ai microfoni, offrendo un’ampia panoramica della sua carriera e non solo. Intervista che ha permesso di conoscere più da vicino il difensore nerazzurro e anche l’ambiente Inter.L’intervistaIn prima battutaha parlato del duro lavoro che lo ha portato ad intraprendere la carriera da calciatore, mostrando ipassati e quelli attuali che il ruolo comporta: “Ci sono state persone al posto giusto nel momento giusto. Davanti a tutto metto iche hoe il lavoro che hoper arrivare a questi livelli. Se leggi i commenti ilo è solo l’operaio, ma quello che dico io, non essendo all’interno di questo mondo, fai fatica a capire quello che è uno per un calciatore.

Bastoni: "Ho fatto le guerre per lasciare l'Inter. Conte mi ha chiesto di restare" - Per Transfermarkt è il difensore, insieme a Saliba dell'Arsenal, più prezioso al mondo con una valutazione di 80 milioni di euro. Ad Alessandro Bastoni non serviva questo dato per entrare nel cuore de ... (msn.com)

Bastoni e la finale Champions col City: "Perderla in quel modo ha fatto tanto male" - Alessandro Bastoni è stato ospite del podcast Supernova, di Alessandro Catellan. Il difensore centrale ha raccontato la sua esperienza di crescita all' Inter, gli inizi all'Atalanta e la vita che deve ... (tuttosport.com)

Pagina 4 | Bastoni e la finale Champions col City: "Perderla in quel modo ha fatto tanto male" - Sul rapporto con i social: "Situazione Maguire? È una situazione pesante per lui. È normale quando vieni pagato tanto che le pressioni aumentano. A Manchester lo sappiamo che è difficile, chiunque vad ... (tuttosport.com)