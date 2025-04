Opposizione occupa l' aula | protesta contro l' aumento delle tasse in Abruzzo

Nella mattina del 3 aprile 2025, alle ore 9:00, i consiglieri di Opposizione del Patto per l'Abruzzo, guidati da Luciano D'Amico, hanno occupato l'aula del Consiglio Regionale all'Aquila. Questa azione è stata intrapresa per manifestare il dissenso verso l'aumento dell'addizionale IRPEF deciso dalla maggioranza, volto a coprire il disavanzo della sanità regionale. D'Amico ha dichiarato: "Abbiamo occupato l'aula del consiglio regionale all'Aquila a difesa dei lavoratori abruzzesi che non devono pagare con le loro tasse i fallimenti di politici e manager! Non molliamo di un centimetro!!!". Durante la protesta, D'Amico ha evidenziato come, nonostante un budget annuale di 2,8 miliardi di euro, i cittadini siano costretti a cercare cure fuori regione o ad affrontare lunghe attese.

