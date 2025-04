Caro-parcheggi Castorri | Le tariffe non venivano toccate dal 2010 Multe più salate ma per volontà del governo Meloni

Caro-parcheggi ha scaldato non solo le forze politiche ma anche le associazioni di categoria, in particolare Confesercenti e Confcommercio, che si sono dichiarate contrarie ai ritocchi all'insù ai parchimetri. Interviene anche l'amministrazione comunale. Cesenatoday.it - Caro-parcheggi, Castorri: "Le tariffe non venivano toccate dal 2010. Multe più salate, ma per volontà del governo Meloni" Leggi su Cesenatoday.it E' senza dubbio il tema caldo in città, ilha scaldato non solo le forze politiche ma anche le associazioni di categoria, in particolare Confesercenti e Confcommercio, che si sono dichiarate contrarie ai ritocchi all'insù ai parchimetri. Interviene anche l'amministrazione comunale.

Caro-parcheggi, Castorri: "Le tariffe non venivano toccate dal 2010. Multe più salate, ma per volontà del governo Meloni".

