Ci sono Ed Sheeran Elodie Marracash tra i nuovi singoli in uscita il 4 aprile

Elodie, Marracash, Dargen D'Amico e Niccolò Fabi, con i loro nuovi singoli in uscita nella giornata odierna, 4 aprile, che segna al tempo stesso sul fronte internazionale, l'attesissimo ritorno di Ed Sheeran.Ed Sheeran – Azizam: Il cantautore britannico apre la nuova era musicale con il singolo che nel titolo riprende un termine persiano (mia cara, ndr), realizzato insieme al producer Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande, Charli XCX, Ellie Goudling, Sam Smith). Sulla genesi del brano Sheeran ha dichiarato:"Anche se è completamente diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima, Azizam mi sembra familiare. Volevo creare un'atmosfera di festa in una canzone e Ilya Salmanzadeh, con cui ho lavorato sulla traccia, mi ha aiutato a dargli vita.

