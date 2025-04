Cina | produzione informazioni elettroniche mantiene stabilita’ a gen-feb

produzione di informazioni elettroniche in Cina ha registrato una forte crescita nei primi due mesi dell’anno, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Durante il periodo, il valore aggiunto delle principali imprese del settore e’ aumentato del 10,6% su base annua, 4,7 punti percentuali in piu’ rispetto all’intero settore industriale, indicando un trend di sviluppo generale positivo per il settore. Tra i principali prodotti del settore manifatturiero delle informazioni elettroniche, la produzione di apparecchiature per microcomputer ha registrato una crescita relativamente rapida. Da gennaio a febbraio, tale produzione ha raggiunto i 47 milioni di unita’, con un aumento del 7,2% anno su anno, mentre la produzione di circuiti integrati e’ aumentata del 4,4%, raggiungendo i 76,7 miliardi di unita’. Romadailynews.it - Cina: produzione informazioni elettroniche mantiene stabilita’ a gen-feb Leggi su Romadailynews.it Il settore delladiinha registrato una forte crescita nei primi due mesi dell’anno, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Durante il periodo, il valore aggiunto delle principali imprese del settore e’ aumentato del 10,6% su base annua, 4,7 punti percentuali in piu’ rispetto all’intero settore industriale, indicando un trend di sviluppo generale positivo per il settore. Tra i principali prodotti del settore manifatturiero delle, ladi apparecchiature per microcomputer ha registrato una crescita relativamente rapida. Da gennaio a febbraio, taleha raggiunto i 47 milioni di unita’, con un aumento del 7,2% anno su anno, mentre ladi circuiti integrati e’ aumentata del 4,4%, raggiungendo i 76,7 miliardi di unita’.

Cina: produzione informazioni elettroniche mantiene stabilita’ a gen-feb - Il settore della produzione di informazioni elettroniche in Cina ha registrato una forte crescita nei primi due mesi dell'anno, secondo i dati del ... (romadailynews.it)

Stati Uniti e Cina continuano a litigare sulla produzione dei chip - Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni alla Cina che le renderanno più difficile la produzione dei semiconduttori più avanzati e sofisticati, e la Cina ha immediatamente risposto ... (msn.com)

Cina: +5,9% per produzione industriale a febbraio, +4% per vendite al dettaglio - Nel mese di febbraio la produzione industriale in Cina ha mostrato un +5,9%, un dato che si confronta con il +5,3% atteso dagli analisti. Tra i dati in uscita oggi per la seconda economia mondiale ... (finanza.com)