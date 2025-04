Sololaroma.it - Roma, Zalewski ha convinto Inzaghi: l’Inter ha deciso il suo futuro

Nicolasi è preso. In punta di piedi, quasi in sordina, il giovane esterno polacco si è guadagnato la fiducia di Simonee ha saputo lasciare subito il segno. Il suo debutto nel derby di febbraio – con l’assist per il gol di De Vrij che siglava l’1-1 – è stato solo l’antipasto di una serie di prestazioni convincenti che hanno rapidamente conquistato il pubblico di San Siro.è in continua crescita, dimostrando grande personalità anche in contesti di alto livello. Un altro momento chiave è stato il suo ruolo nell’azione che ha portato al gol di Calhanoglu nell’1-1 contro il Milan, nella semifinale d’andata di Coppa Italia. L’exha mostrato duttilità tattica, giocando indifferentemente su entrambe le fasce, diventando così una risorsa preziosissima alno del sistema fluido e strutturato di