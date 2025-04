Sport.quotidiano.net - Premier League: in vetta vincono tutte, Wolves provano lo scatto salvezza

Londra 4 aprile 2025 - Dopo il weekend di FA Cup, torna in campo lacon un turno infrasettimanale. Giornata 30 della massima competizione calcistica britannica, dove vengono ribadite le gerarchie già stabilite nelle precedenti 29 partite. Innon cambia nulla: il Brighton perde lo scontro diretto e viene sopravanzato dall'Aston Villa, mentrele prime sei, mantenendo inalterate le distanze in classifica. Dietro cerca loil Wolverhampton, ma l'Ipswich Town prova a restare aggrappato alla speranza. L'esito delle partite del turno infrasettimanale In un'interessante coincidenza di calendario, questo turno numero 30 disi apre e si chiude con due derby di Londra. Nel primo l'Arsenal supera di misura il Fulham, in una sfida dove i gunners hanno però gestito ampiamente la gara.