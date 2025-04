Calcio dalla Serie A alla C | le partite del weekend delle squadre toscane umbre e dello Spezia

dalla Serie A alla C, ecco il calendario delle partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A Milan-Fiorentina (sabato 5 aprile, ore 20:45) Empoli-Cagliari (domenica 6 aprile, ore 15:00) Serie B Cittadella-Carrarese (sabato 5 aprile, ore 15:00) Pisa-Modena (sabato 5 aprile, ore 17:15) Spezia-Sampdoria (domenica 6 aprile, ore 17:15) Serie C Legnago-Pianese (venerdì 4 aprile, ore 20:30) Gubbio-Ascoli (sabato 5 aprile, ore 17:30) Pontedera-Lucchese (sabato 5 aprile, ore 17:30) Arezzo-Perugia (sabato 5 aprile, ore 20:30) Ternana-Carpi (domenica 6 aprile, ore 15:00) Sport.quotidiano.net - Calcio, dalla Serie A alla C: le partite del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 4 aprile 2025 – Un altro fine settimana di importanti sfide.C, ecco il calendarioA Milan-Fiorentina (sabato 5 aprile, ore 20:45) Empoli-Cagliari (domenica 6 aprile, ore 15:00)B Cittadella-Carrarese (sabato 5 aprile, ore 15:00) Pisa-Modena (sabato 5 aprile, ore 17:15)-Sampdoria (domenica 6 aprile, ore 17:15)C Legnago-Pianese (venerdì 4 aprile, ore 20:30) Gubbio-Ascoli (sabato 5 aprile, ore 17:30) Pontedera-Lucchese (sabato 5 aprile, ore 17:30) Arezzo-Perugia (sabato 5 aprile, ore 20:30) Ternana-Carpi (domenica 6 aprile, ore 15:00)

