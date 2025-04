Oasport.it - Gran Premio Miguel Indurain 2025, Marc Hirschi insegue il successo nella corsa dedicata al campione navarro

Ilde ciclismo internazionale è ormai entrato nel vivo di un calendario denso di appuntamenti. La settimana aperta dalla Gand-Wevelgem e destinata a chiudersi domenica con l’attesissima edizione del Giro delle Fiandre propone domani il.Lain lineaall’indimenticatoè giunta alla trentaquattresima edizione. La gara prende il via e si conclude ad Estella-Lizarra dopo 203,9 chilometri. I corridori si sfidano lungo un tracciato movimentato e mai banale per decidere chi succederà nell’albo d’oro allo statunitense Brandon McNulty della UAE Tour Emirates-XRG, vincitore lo scorso anno davanti al belga Maxim Van Gils.La gara non si discosta dallo schema delle precedenti edizioni e propone un tracciato piuttosto movimentato, in particolareseconda parte.