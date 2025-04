Dazi è allarme anche per l' agricoltura veneziana | Il 19% dei prodotti va negli Usa

Dazi Usa sono arrivati: 20% sui prodotti europei. E il terremoto annunciato per tutta l'economia veneta (e non solo) fa paura anche all'agricoltura veneziana. «Serve subito una risposta ferma e immediata dell'Ue per aprire una trattativa e scongiurare una guerra commerciale con un'escalation.

Dazi USA: agricoltura vicentina a rischio, l’allarme di Confagricoltura - Quello dei dazi USA è un sistema che mina le filiere, alza i prezzi e limita l’accesso al mercato per imprenditori e cooperative. (vicenzareport.it)

Dazi sui prodotti agricoli, l’allarme di Confagricoltura - Dazi sui prodotti agricoli, l’allarme di Confagricoltura Non solo auto. I dazi potrebbero colpire anche il settore agricolo. L’intervista a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura Interv ... (informazione.it)

Made in Italy in allarme: «Vendite di vino già bloccate» - L’effetto dei dazi americani è talmente devastante che sta causando danni anche in quei settori in cui le tariffe sono state ventilate, ma non ancora definite. A partire dai vini, una delle ... (ilmessaggero.it)