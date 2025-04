Abruzzo24ore.tv - Giorgia Meloni in Abruzzo: visita storica tra l'Amerigo Vespucci e il giuramento dei Vigili del Fuoc

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - La premier partecipa all'arrivo dell'a Ortona e aldeidelo all'Aquila, rafforzando il legame con la regione. Oggi, 4 aprile 2025, l'è teatro di due eventi di rilevanza nazionale che vedono la partecipazione del Presidente del Consiglio,. La giornata ha inizio a Ortona, dove la premier è attesa alle 10:45 per assistere all'arrivo della nave scuola, simbolo dell'eccellenza e della tradizione marinara italiana. Successivamente,si recherà all'Aquila per presenziare aldel 99° corso degli Allievidelo, una cerimonia che, per la prima volta, si svolge al di fuori delle Scuole Centrali Antincendi di Roma.? L', impegnata in un tour mondiale iniziato il 1° luglio 2023, fa tappa per la prima volta in, precisamente nel porto di Ortona.