Per ogni ora di lettura di un libro tuo figlio trascorre 6 ore davanti allo smartphone Lo studio

Fin da piccolissimi, i bambini iniziano a utilizzare smartphone e tablet, e già intorno ai dieci anni molti possiedono un telefono personale. Ma quanto tempo dedicano realmente alla lettura? L'Osservatorio Kids dell'Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Pepe Research, ha provato a quantificarlo, confrontando il tempo trascorso sui libri con quello passato davanti agli schermi.

