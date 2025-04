Mistermovie.it - Mister Movie | Barbara d’Urso e Paola Barale nuovo programma insieme in TV? Spunta l’ipotesi

Da tempo si vocifera di un possibile ritorno sul piccolo schermo di, e ora un’indiscrezione apre nuovi scenari. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la celebre conduttrice potrebbe non tornare da sola, ma in compagnia di un altro volto noto della televisione italiana:duo televisivo all’orizzonte?A lanciare la notizia è Alberto Dandolo, che ha rivelato come tra le due sarebbe nato un ottimo feeling. Di recente,sono state vistea una cena esclusiva a Brera, nel cuore di Milano, e pare che il loro incontro non sia stato solo una semplice occasione conviviale. Secondo le indiscrezioni, le due avrebbero discusso di un progetto televisivo da realizzare, che potrebbe segnare il ritorno di entrambe sul piccolo schermo.