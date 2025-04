Stangata Tasse D' Amico Durissimo | Neanche un Condominio Marsilio Inadeguato

L'Aquila - Le opposizioni del consiglio regionale abruzzese contestano fermamente l'aumento delle aliquote Irpef, con una clamorosa occupazione simbolica dell'Aula consiliare in segno di protesta. Il consigliere regionale del Patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico, ha commentato le ragioni della protesta delle forze di opposizione che questa mattina hanno occupato simbolicamente l'Aula consiliare. La manifestazione si è svolta in vista della discussione sull'aumento delle aliquote Irpef che avverrà nel corso della seduta odierna. La decisione di alzare le imposte è stata accolta con ferme reazioni da parte delle opposizioni, che considerano il provvedimento come una misura penalizzante per i cittadini e le imprese locali. Secondo D'Amico, le opposizioni hanno deciso di alzare la voce contro quello che ritengono un carico fiscale ingiustificato in un periodo già difficile per molte famiglie abruzzesi.

