I palestinesi evacuano da Gaza City tra le macerie

palestinesi hanno lasciato il quartiere di Shujaiya, a Gaza City. Le persone portano via tutto quello che hanno, a bordo di auto stracolme, di carretti o di asini. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito stava "sezionando" Gaza e sequestrando parti di territorio per fare pressione su Hamas per la liberazione degliostaggi rimasti, mentre i soccorritori hanno detto che 34 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul territorio. Tgcom24.mediaset.it - I palestinesi evacuano da Gaza City tra le macerie Leggi su Tgcom24.mediaset.it Dopo l'ordine di evacuazione arrivato dall'esercito israeliano, moltissimihanno lasciato il quartiere di Shujaiya, a. Le persone portano via tutto quello che hanno, a bordo di auto stracolme, di carretti o di asini. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito stava "sezionando"e sequestrando parti di territorio per fare pressione su Hamas per la liberazione degliostaggi rimasti, mentre i soccorritori hanno detto che 34 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul territorio.

I palestinesi evacuano da Gaza City tra le macerie. Gallant da Washingthon: "Con la guerra il Libano potrebbe tornare all'età della pietra" - NBC: "Nave usa pronta a evacuare gli americani in Libano". L'evacuazione della Striscia di Gaza. Israele lancia l'assedio totale: stop a cibo, luce, benzina a Gaza. Hamas: basta bombe, o uccideremo gli osta…. Con gli asini e i carrelli della spesa da Rafah fino al mare: il nuovo esodo dei palestinesi. M.O., Netanyahu: Distruggere Hamas primo passo per fermare Iran.

