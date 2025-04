Ponziani, l’enoteca con cucina nel cuore di Roma dove vino, cioccolato e Clio creano magia.

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 4 aprile 2025- Ci sono ristoranti che si distinguono per la qualità della, altri per la selezione dei vini, altri ancora per un’atmosfera capace di avvolgere e sorprendere., enoteca conneldel quartiere Salario, è tutto questo e qualcosa di più: è il sogno di Erika Rampini, diventato realtà nel 2018, fatto di tradizione, passione e piccole grandi eccellenze gastronomiche.Chi varca la soglia di questa enoteca non cerca solo un buon bicchiere, ma un’esperienza autentica. L’atmosfera familiare si respira fin dal primo istante: inc’è la madre di Erika, custode di ricette tramandate nel tempo, mentre in sala l’accoglienza è calda e senza formalismi. Il motto? “Quello che tu mangi, se ti piace, te lo porti a casa”. Un concetto che va oltre la semplice ristorazione: le materie prime utilizzate in– dalla pasta artigianale di un piccolo produttore di Frosinone alle colombe di Iginio Massari – possono essere acquistate, così da portare con sé un pezzo di questa esperienza.