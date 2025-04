Tvzap.it - ”Ne vedremo delle belle”: l’ammissione di Pamela Prati su Valeria Marini spiazza

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. ”Ne”.su: “Devo dirlo.” –, protagonista del programma di Carlo Conti Ne, sta vivendo una nuova primavera professionale. La famosa showgirl si è raccontata in una lunga intervista al sito «Leggo». Una chiacchierata in cui laha fatto una confessione sulla collega, che nessuno si aspettava. ( dopo le foto)Leggi anche: “Ne”, Carlo Conti e il programma che oscilla tra il top e il flopLeggi anche: Boom di ascolti per “Il conte di Montecristo” su Rai 1, ma è polemica sui social: grave lacuna”Ne”:disuLa rivalità conè vera sì o no?non si è tirata indietro e ha speso parole davvero interessanti sulla showgirl: “Io erappresentiamo quel pezzo di spettacolo che il pubblico ama vedere insieme”.