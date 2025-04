Omicidio Liliana Agnani inizia il processo al figlio Emilio Garini

Liliana Agnani, fosse ancora viva. inizia oggi il processo a carico di Emilio Garini, agente immobiliare di. Milanotoday.it - Omicidio Liliana Agnani, inizia il processo al figlio Emilio Garini Leggi su Milanotoday.it Avrebbe ucciso la madre, abbandonando il corpo sulle rive del Ticino, nel territorio boschivo di Trecate tra la provincia di Novara e quella di Milano. Poi avrebbe finto che la mamma,, fosse ancora viva.oggi ila carico di, agente immobiliare di.

Omicidio Liliana Agnani, inizia il processo al figlio Emilio Garini. Omicidio di Liliana Agnani, il figlio Emilio Garini a processo. Liliana Agnani uccisa e sepolta nel bosco, arrestato il figlio: "L'ha fatto per incassare la pensione". Liliana Agnani uccisa e sepolta nel bosco, arrestato il figlio: ecco come è stato incastrato Stefano Garini. Ossa umane nel bosco a Trecate: la ricostruzione dell'omicidio di Liliana Agnani. Liliana Agnani uccisa e nascosta in un bosco, il figlio Stefano Garini tradito da una vite in titanio. Ne parlano su altre fonti

Liliana Agnani uccisa per la pensione e abbandonata in riva il Ticino: via al processo contro il figlio Emilio Garini - L’uomo è accusato di omicidio aggravato e premeditato, distruzione di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Le ossa della donna, residente Milano, furono trovate in un bosco nell’ottobre 2022 ... (msn.com)