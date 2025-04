Prezzo petrolio cala ancora Wti a 6454 dollari

Prezzo del petrolio cala ancora sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 64,54 dollari al barile con una flessione del 3,60%, ai minimi da novembre 2024 mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 67,76 dollari al barile con una riduzione del 3,39%, ai minimi da ottobre 2024 Quotidiano.net - Prezzo petrolio cala ancora, Wti a 64,54 dollari Leggi su Quotidiano.net Ildelsui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 64,54al barile con una flessione del 3,60%, ai minimi da novembre 2024 mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 67,76al barile con una riduzione del 3,39%, ai minimi da ottobre 2024

