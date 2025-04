Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Kevin Feige conferma che il cast non è ancora completo e svela nuove anticipazioni

Nonostante il grande video annuncio di qualche giorno fa, ildel crossover Marvel sui Vendicatori è tutt'altro cheI Marvel Studios non hanno riservato nessun grande colpo di scena al CinemaCon di Las Vegas, maha inviato un videomessaggio per condividere alcunecircacon gli esercenti e la stampa. Dopo averto che le riprese inizieranno tra pochi giorni, il dirigente e produttore dello studio ha anche detto che ilnon èstato rivelato. Non è chiaro quando sapremo chi altro apparirà, ma un recente report ha affermato che diversi attori devonofinalizzare i loro contratti (il lato positivo è che i Marvel Studios possono ora creare una .