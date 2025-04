Surplus delle partite correnti Ue | 1132 miliardi di euro nel quarto trimestre 2024

quarto trimestre del 2024, l'Ue ha registrato un Surplus delle partite correnti di 113,2 miliardi di euro, pari al 2,5% del Pil, in aumento rispetto ai 107,5 miliardi (+2,4%) del trimestre precedente e ai 103,4 miliardi (+2,4%) dello stesso periodo del 2023. Lo riferisce eurostat. Nel dettaglio, tra ottobre e dicembre 2024, il saldo delle merci è salito da 86,1 a 88,1 miliardi, mentre quello dei servizi è cresciuto da 38,8 a 47,4 miliardi. L'avanzo del conto dei redditi primari si è ridotto a 3,7 miliardi (da 9,8 miliardi), mentre il deficit del conto dei redditi secondari è sceso a -26 miliardi (da -27,3). In calo anche il deficit del conto capitale, passato da -7,6 a -5,9 miliardi di euro. Guardando ai principali partner commerciali, nel complesso l'Ue ha registrato un avanzo con il Regno Unito (+49 miliardi di euro), la Svizzera (+28,3 miliardi), i centri finanziari offshore (+21,7 miliardi), gli Stati Uniti (+20,6 miliardi), il Canada (+12,8 miliardi), Hong Kong (+10,6 miliardi), il Brasile (+8,4 miliardi) e il Giappone (+7,9 miliardi). Quotidiano.net - Surplus delle partite correnti Ue: 113,2 miliardi di euro nel quarto trimestre 2024 Leggi su Quotidiano.net Neldel, l'Ue ha registrato undi 113,2di, pari al 2,5% del Pil, in aumento rispetto ai 107,5(+2,4%) delprecedente e ai 103,4(+2,4%) dello stesso periodo del 2023. Lo riferiscestat. Nel dettaglio, tra ottobre e dicembre, il saldomerci è salito da 86,1 a 88,1, mentre quello dei servizi è cresciuto da 38,8 a 47,4. L'avanzo del conto dei redditi primari si è ridotto a 3,7(da 9,8), mentre il deficit del conto dei redditi secondari è sceso a -26(da -27,3). In calo anche il deficit del conto capitale, passato da -7,6 a -5,9di. Guardando ai principali partner commerciali, nel complesso l'Ue ha registrato un avanzo con il Regno Unito (+49di), la Svizzera (+28,3), i centri finanziari offshore (+21,7), gli Stati Uniti (+20,6), il Canada (+12,8), Hong Kong (+10,6), il Brasile (+8,4) e il Giappone (+7,9).

