Aumento Tasse | Commissione approva il pdl senza modifiche ora il voto finale

Commissione Bilancio ha dato il via libera al progetto di legge sulla riforma fiscale, rinviando ogni modifica all'Aula del Consiglio regionale. I dettagli. Oggi, 3 aprile, la Commissione Bilancio ha dato il parere favorevole, a maggioranza, al progetto di legge presentato dalla Giunta regionale sulle disposizioni tributarie. Dopo una riunione lampo che ha avuto inizio poco prima delle 12, il testo è stato approvato senza emendamenti, confermando così il progetto di legge nella sua versione originale. Il testo verrà ora discusso in Aula nel pomeriggio alle 14, con la possibilità che gli emendamenti vengano proposti direttamente durante la fase di discussione in Consiglio regionale. La riforma fiscale ha sollevato l'attenzione di molti, ma il suo percorso appare ormai segnato.

