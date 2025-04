Politano | Napoli è casa mia Sogno di chiudere la carriera in azzurro

Politano: «Napoli è casa mia». Sogno di chiudere la carriera in azzurro">Matteo Politano si racconta al quotidiano Il Roma, ripercorrendo il suo percorso in maglia azzurra e guardando al futuro con l’entusiasmo di chi ha fatto di Napoli la sua casa.«Nel calcio di oggi si guarda troppo ai numeri – spiega l’esterno offensivo –. Gol e assist non sono tutto. Conta anche adattarsi, dare l’anima per la squadra e interpretare il ruolo che ti chiede il mister».Obiettivo Champions, ma con un Sogno in piùGuardando alla sfida di lunedì contro il Bologna, Politano avverte: «Servirà una grande partita fisica e tattica, contro una squadra forte e ben allenata da Italiano. Dobbiamo pareggiare i loro ritmi e tornare a vincere fuori casa. Non vinciamo in trasferta da Bergamo».Sull’obiettivo stagionale, Politano è chiaro: «Volevamo tornare in Champions. Napolipiu.com - Politano: «Napoli è casa mia». Sogno di chiudere la carriera in azzurro Leggi su Napolipiu.com : «mia».dilain">Matteosi racconta al quotidiano Il Roma, ripercorrendo il suo percorso in maglia azzurra e guardando al futuro con l’entusiasmo di chi ha fatto dila sua.«Nel calcio di oggi si guarda troppo ai numeri – spiega l’esterno offensivo –. Gol e assist non sono tutto. Conta anche adattarsi, dare l’anima per la squadra e interpretare il ruolo che ti chiede il mister».Obiettivo Champions, ma con unin piùGuardando alla sfida di lunedì contro il Bologna,avverte: «Servirà una grande partita fisica e tattica, contro una squadra forte e ben allenata da Italiano. Dobbiamo pareggiare i loro ritmi e tornare a vincere fuori. Non vinciamo in trasferta da Bergamo».Sull’obiettivo stagionale,è chiaro: «Volevamo tornare in Champions.

