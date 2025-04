Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida a 80 gradi sotto zero | La premier ama la crioterapia viene quando può Il ministro viene ancora spessissimo

Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida per la crioterapia: “quando può viene anche ‘il’ presidente, anche se prima la vedevo più spesso. Aveva più tempo, anzi prima di diventare premier era proprio addicted, era molto amante della crioterapia. Il ministro Lollobrigida viene ancora spessissimo”, racconta Shura Santaroni, titolare dell’avveniristico “Longevity Suite” all’Eur a Roma.La premier e l’ex cognato a 80 gradi sotto zero, la crioterapia sottopone il corpo a temperature gelate per una durata di circa tre minuti. È in grado di migliorare il recupero post allenamento, di contrastare infiammazioni e l’invecchiamento cutaneo, viene usata anche per il controllo del peso corporeo. “Sono la loro clinic manager“, aggiunge Santaroni che spiega che il ministro Lollobrigida fa la crio “ma senza azoto”: “Il trattamento è di ultima generazione e dunque parliamo di una stanza con una temperatura che oscilla tra i meno 80 e i meno 90 gradi centigradi. Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida “a 80 gradi sotto zero”: “La premier ama la crioterapia, viene quando può. Il ministro viene ancora spessissimo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Crio, patria e famiglia. È il quotidiano “Il Foglio” a rivelare la passione diper la: “puòanche ‘il’ presidente, anche se prima la vedevo più spesso. Aveva più tempo, anzi prima di diventareera proprio addicted, era molto amante della. Il”, racconta Shura Santaroni, titolare dell’avveniristico “Longevity Suite” all’Eur a Roma.Lae l’ex cognato a 80, lapone il corpo a temperature gelate per una durata di circa tre minuti. È in grado di migliorare il recupero post allenamento, di contrastare infiammazioni e l’invecchiamento cutaneo,usata anche per il controllo del peso corporeo. “Sono la loro clinic manager“, aggiunge Santaroni che spiega che ilfa la crio “ma senza azoto”: “Il trattamento è di ultima generazione e dunque parliamo di una stanza con una temperatura che oscilla tra i meno 80 e i meno 90centi

