THE VOICE SENIOR | LA SEMIFINALE DI UNO DEGLI SHOW PIÙ GIOVANI E FRESCHI DELLA TV

Appuntamento con ladi “The” venerdì 4 aprile alle 21.30 su Rai1. Il talentcondotto da Antonella Clerici premia le più belle voci over 60 del Paese.Terminate tutte le sessioni di “Blind auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temuto “Knock out”, ladi “The”.Nella scorsa puntata, infatti, i coach hanno già dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e ora si presentano all’appuntamentocon 6 cantanti ciascuno.Team ArisaMonica BrunoLucia Del PianoDanilo Grimeri De IoanniAntonio SummaMaura SusannaGianni ValenteTeam Loredana BertèFranco DesideriClaudio MaggioLoredana MaioriGianni PetrilloPaolo PietrolettiEleonora SalviTeam ClementinoAlessandro AcciaroAndrea CasertaLuigi FontanaBruno MercatelliLuigi LusiGianvittorio SpolveratoTeam Gigi D’AlessioSilvio CairolaFrancesco CammilleriFrancesco CosaPatrizia ConteGraziella MarchesiLuca ViragoSi riaccende così la sfida: durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di 3 cantanti che si esibirà nella finale, in onda venerdì 11 aprile, nella quale sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitorequinta edizione di “The”.