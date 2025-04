Virtus Bologna-Olimpia Milano di Eurolega | orario e dove vedere il derby in tv

Bologna, 4 aprile 2025 - La Virtus Segafredo Arena ospita il secondo derby italiano stagionale in Eurolega. Una gara, quella fra i padroni di casa di Bologna e l'Olimpia Milano, che conta solo per le scarpette rosse, almeno in termini di classifica. La truppa di Ettore Messina, ex di turno, è obbligata a vincere per conservare la chance di accedere alla post-season attraverso il play-in e affidandosi ai risultati delle avversarie che la precedono in classifica. Classifica che vede i meneghini per il momento è a quota 16: l'Olimpia dopo la Virtus affronterà il Baskonia a Milano, due formazioni già eliminate ma determinate giustamente a chiudere bene la stagione. La scorsa settimana, le Vu Nere hanno vinto nettamente a Berlino, mentre Milano è reduce da tre ko consecutivi. Capitolo infermeria: i biancorossi recuperano Armoni Brooks ma perdono Leandro Bolmaro, bloccato da una frattura nasale riportata in allenamento. Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna-Olimpia Milano di Eurolega: orario e dove vedere il derby in tv Leggi su Sport.quotidiano.net , 4 aprile 2025 - LaSegafredo Arena ospita il secondoitaliano stagionale in. Una gara, quella fra i padroni di casa die l', che conta solo per le scarpette rosse, almeno in termini di classifica. La truppa di Ettore Messina, ex di turno, è obbligata a vincere per conservare la chance di accedere alla post-season attraverso il play-in e affidandosi ai risultati delle avversarie che la precedono in classifica. Classifica che vede i meneghini per il momento è a quota 16: l'dopo laaffronterà il Baskonia a, due formazioni già eliminate ma determinate giustamente a chiudere bene la stagione. La scorsa settimana, le Vu Nere hanno vinto nettamente a Berlino, mentreè reduce da tre ko consecutivi. Capitolo infermeria: i biancorossi recuperano Armoni Brooks ma perdono Leandro Bolmaro, bloccato da una frattura nasale riportata in allenamento.

