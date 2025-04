10eLotto a Montoro vinti 15mila euro

10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews sono stati vinti complessivamente 27.600 euro: a Montoro, in provincia di Avellino, un 7 'Doppio Oro' regala 15mila euro in via Chiusa, mentre a Pompei, in provincia di Napoli, sono stati centrati due 1 Oro da 6. Avellinotoday.it - 10eLotto, a Montoro vinti 15mila euro Leggi su Avellinotoday.it Campania protagonista con il. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews sono staticomplessivamente 27.600: a, in provincia di Avellino, un 7 'Doppio Oro' regalain via Chiusa, mentre a Pompei, in provincia di Napoli, sono stati centrati due 1 Oro da 6.

10eLotto, a Montoro vinti 15mila euro. 10eLotto, a San Bonifacio (VR) colpo da 40mila euro. Lotto e 10elotto, centrati due oro ad Avellino: vinti 650mila euro. 10eLotto, colpo da 30mila euro a Cesinali. Lotto e 10eLotto, la fortuna bacia l'Irpinia: a Pratola Serra vinti oltre 265mila euro. 10eLotto, vinti 20mila euro a Grottaminarda. Ne parlano su altre fonti

10eLotto: in Campania vincite per 27.600 euro - Campania protagonista con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews sono stati vinti complessivamente 27.600 euro: a Montoro, in provincia di Avellino, un 7 ‘Doppio Oro’ regala 15mila ... (napolivillage.com)