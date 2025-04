Elizabeth Olsen | I miei gusti cinematografici non sempre coincidono coi film che interpreto

Elizabeth Olsen ha rivelato che i suoi gusti cinematografici personali non coincidono necessariamente con i progetti in cui ha recitato, in particolare i film Marvel. Elizabeth Olsen, conosciuta per aver interpretato la Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe per quasi un decennio, ha recentemente rivelato come il percorso intrapreso sul grande schermo non sempre rispecchi il suo gusto personale in ambito cinematografico. Elizabeth Olsen: la doppia vita di un'attrice Durante il podcast Wild Card with Rachel Martin- su NPR, l'attrice ha ammesso: "Penso di non aver sempre fatto scelte nel mio lavoro che fossero in linea con i miei gusti personali, ed è qualcosa che sento ancora di dover dimostrare quando incontro le persone." Pur essendo fiera dei traguardi raggiunti e dei personaggi che ha

