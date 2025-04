Basket il CUS Pisa Cosmocare saluta il proprio pubblico e la serie C con Valdisieve

Pisa, 4 aprile 2025 – Retrocesso matematicamente, dopo la sconfitta della scorsa giornata, ad Agliana, il quintetto di Scocchera saluta il proprio pubblico e la serie C, domenica alle 18, al PalaCus di Via Chiarugi, nella penultima gara della regular season, contro Valdisieve. Per i gialloblù, senza più stimoli di classifica, si tratta dell’ultima occasione per giocare senza condizionamenti, cercando di lasciare agli appassionati il miglior ricordo possibile, in una stagione veramente sfortunata. Valdisieve – Reduce da una tranquilla salvezza senza passare dai play-out, la compagine del confermato coach Pescioli ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, con sette vittorie nelle prime undici gare, mantenendosi sempre nell’area play-off, in cui si trova adesso, al sesto posto, con possibilità di salire o scendere di una posizione. Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa Cosmocare saluta il proprio pubblico e la serie C con Valdisieve Leggi su Sport.quotidiano.net , 4 aprile 2025 – Retrocesso matematicamente, dopo la sconfitta della scorsa giornata, ad Agliana, il quintetto di Scoccheraile laC, domenica alle 18, al PalaCus di Via Chiarugi, nella penultima gara della regular season, contro. Per i gialloblù, senza più stimoli di classifica, si tratta dell’ultima occasione per giocare senza condizionamenti, cercando di lasciare agli appassionati il miglior ricordo possibile, in una stagione veramente sfortunata.– Reduce da una tranquilla salvezza senza passare dai play-out, la compagine del confermato coach Pescioli ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, con sette vittorie nelle prime undici gare, mantenendosi sempre nell’area play-off, in cui si trova adesso, al sesto posto, con possibilità di salire o scendere di una posizione.

Basket, in serie C undicesimo successo di Agliana con il CUS Pisa che retrocede. BCL - LAB >. Basket, senza storia il derby pisano tra IES e CUS Pisa, in Divisione Regionale 2. Basket. Il CUS Pisa cade sul campo dell’Union Prato – IL PRIMO GIORNALE ON LINE DELLA PROVINCIA DI PISA. Basket, in serie C il CUS Pisa vince il derby con CUS Firenze e riapre la lotta salvezza. Basket. Serie C1, il Cus Pisa Cosmocare cade per mano del Pino Firenze in un finale sciagurato. Ne parlano su altre fonti

Basket, in serie C undicesimo successo di Agliana con il CUS Pisa che retrocede - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Basket, senza storia il derby pisano tra IES e CUS Pisa, in Divisione Regionale 2 - Pisa, 1 aprile 2025 – Senza storia il derby pisano tra IES Sport e Cosmocare CUS Pisa, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. I biancocelesti di casa ha ... (msn.com)

Basket, in serie C il CUS Pisa gioca sul campo della forte Endasfalti Agliana - A tre giornate dalla fine della regular season, agli universitari manca solo la certezza matematica della retrocessione ... (msn.com)