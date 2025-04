Romadailynews.it - Cina: portavoce, Paese si oppone fermamente a dazi USA di Sezione 232

Lasialle misure tariffarie degli Stati Uniti basate sulla cosiddetta indagine della232, ha dichiarato ieri undel ministero del Commercio. In una regolare conferenza stampa, ilHe Yadong ha dichiarato che queste misure sono state da tempo giudicate una violazione del sistema commerciale multilaterale basato sulle regole dal sistema di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio. Imponendobasati sulla cosiddetta232 dell’inchiesta sulle auto di sei anni fa, gli Stati Uniti hanno usato ancora una volta la sicurezza nazionale come pretesto per il protezionismo commerciale. Secondo il, questa azione ha suscitato il forte malcontento di molti partner commerciali. L’industria automobilistica mondiale si basa in larga misura sulla produzione e sulle catene di fornitura transfrontaliere, ha dichiarato il, aggiungendo che interrompere artificialmente i collegamenti industriali e della catena di fornitura tra gli Stati Uniti e altre regioni non puo’ ne’ proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ne’ avvantaggiare le sue industrie nazionali.