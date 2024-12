Lanazione.it - Imprese e polizze per le catastrofi. Obbligo a marzo

Leggi su Lanazione.it

L'di stipulareassicurative contro i rischi catastrofali per le aziende, previsto per il 1° gennaio 2025, è stato posticipato con il "decreto Milleproroghe" al 312025. "Non poteva che essere così visto che ancora mancano i decreti attuativi necessari per definire parametri, criteri di copertura e incentivi fiscali – commenta Giacomo Cioni, Presidente di Cna Firenze Metropolitana - Senza queste informazioni, non ci sono le condizioni minime di trasparenza affinché lepossano orientarsi nella scelta della polizza più appropriata alle proprie necessità". Per Cna una soluzione per far fronte ai danni causati da eventi climatici estremi deve essere individuata, ma se, come in questo caso, attiva sinergie pubblico-private, deve essere accompagnata dall’adozione di ogni misura necessaria a prevenire e contenere gli effetti dannosi, a partire dagli investimenti infrastrutturali e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio.