Idonei concorso 2020 | FLC CGIL Puglia lunedì 23 dicembre in presidio davanti all’USR

Leggi su Orizzontescuola.it

La FLCpugliese è al fianco del coordinamento dei docenti della nostra regione, risultatiordinario, legittimati da una specifica tutela legislativa e riconosciuti meritevoli di un’immissione in ruolo che, tuttavia, nella nostra regione tarda ad arrivare. Si tratta di docenti che, in alcuni casi, pur operando nel sistema delle supplenze da diversi anni, da quest’anno - a causa delle nuove abilitazioni, “leggere” nella formazione (con un protagonismo soverchiante delle università telematiche nell’accaparramento dei corsi e dei relativi introiti) e supervalutate in termini di punteggi nelle graduatorie, insieme all’abnorme agevolazione fornita ai titoli di specializzazione sul sostegno all’estero - sono addirittura disoccupati.L'articolo: FLC23in