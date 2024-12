Golssip.it - Guaccero-Pernice: “Così è nato il nostro amore a Ballando. E sul matrimonio…”

''Abbiamo dormito al massimo due ore'', dicono all'unisono Biancae Giovanniospiti di Domenica in dopo la vittoria acon le stelle di stanotte. ''Quel contatore non finiva mai'', dicecommentando le immagini del momento finale della vittoria. ''Questa vittoria vale tre volte, abbiamo vinto contro una campionessa mondiale, aveva uno spirito agonistico fortissimo, io non ho mai vinto una gara in vita mia.ma anche Federica Nargi, Luca Barbareschi ha portato poesia''. Aveva parlato di un momento difficile chiede Mara, e ''ti ha portato la vittoria, delle bellissime offerte di lavoro ma anche l'con''. ''Ho raccontato due momenti difficili, l'adolescenza e il passato più recente - dice-. Gli autori del programma mi hanno portato a parlare di cose ci cui a volte ci vergogniamo sbagliando.