Ecco perché De Vrij e Darmian sono a rischio con il Como | problema simile

Deinfortunio. Inzaghi ha affrontato il tema in conferenza stampa: Deha abbandonato l’allenamento in anticipo, mentrenon è al meglio. Entrambiin dubbio per la sfida di domani sera (20.45) contro il. Alla vigilia della gara contro la squadra di Fabregas, il tecnico nerazzurro si trova in emergenza difensiva a causa degli infortuni di Acerbi e Pavard. “Senzae Desaremmo in quattro”, ha sottolineato.De: entrambi hanno problemi al ginocchioDe, colpito durante la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, ha ancora il ginocchio gonfio, mentresi è fermato in allenamento ma ha maggiori possibilità di recupero. “Domattina valuteremo se saranno disponibili, ma al momento non lo. Abbiamo qualche speranza e chiederemo loro un sacrificio.