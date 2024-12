Ilnapolista.it - Conte a Napoli sta educando l’ambiente, ieri nel post-partita ha parlato ai tifosi (Gazzetta)

stanelhaai)La, nell’editoriale di G. B. Olivero, analizza ildi Antonioe spiega la sua uscita:Ogni, un messaggio. Ogni settimana, una lezione. Antonionon sta sbagliando una mossa e infatti ilè di nuovo in testa, in attesa degli eventi. Chi spiega l’alto rendimento degli azzurri con l’assenza di impegni europei finge di non voler capire quello che era accaduto al’anno scorso e che rischiava di ripetersi se De Laurentiis non si fosse affidato a. La settimana libera è sicuramente un vantaggio, ci mancherebbe, ma l’allenatore sta facendo qualcosa di inedito da quelle parti. Non si tratta solo di costruire dalle macerie una squadra competitiva, specialità della casa.