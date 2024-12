Ilgiorno.it - Con le gambe e il cuore. Mille runner a fin di bene

La carica deial tradizionale allenamento di Natale, appuntamento fisso da 18 edizioni grazie a Michele Ceccotti, titolare di Affari & Sport e al Gruppo podistico di Villasanta. Partito con 34 partecipanti, oggi l’evento richiama circaatleti dai 7 anni in su. In piazza Oggioni a Villasanta è partito il riscaldamento e poi il fischio d’inizio, per i due percorsi - da 8 chilometri per chi corre e da 5 per chi invece cammina - lungo le vie del paese e il Parcoo, per rientrare in centro. E al traguardo, panettone e merenda. Ma “L’allenamento di Natale“ non è soltanto un evento sportivo. Isono sempre sensibili alla solidarietà e il ricavato della manifestazione sarà donato al gruppo villasantese della San Vincenzo De Paoli che assiste le famiglie bisognose, supportandole nella spesa e nel pagamento delle bollette.