Ilrestodelcarlino.it - Bloccati sul Gran Sasso, incubo assideramento per due riminesi

L’Aquila, 22 dicembre 2024 – Sono ore di enorme apprensione e cruciale importanza per la sopravvivenza di due alpinistidi 42 e 48 anni, che a ieri sera risultavano ancorain un canalone suldopo esservici scivolati durante un’escursione finita male. Per la precisione, il grido di aiuto per la situazione tragica degli alpinisti è arrivato da ben 2.700 metri d’altezza, oggi pomeriggio, quando i due alpinisti originari della provincia di Rimini si trovavano a compiere un’escursione sulla vetta abruzzese. Qualcosa però è andato storto mentre lungo il cammino della via Direttissima pare che i due stessero tornando indietro, dopo avere raggiunto il Bivacco Bafile. A questo punto la coppia è scivolata nella scarpata, forse a causa dellade quantità di ghiaccio e neve accumulatasi nella zona.