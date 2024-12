Ilgiorno.it - Aule e uffici comunali al freddo. Protestano i genitori di Taccona. Anche il sindaco batte i denti

Domani mattina è fissato un incontro chiarificatore con Brianza Energia Ambiente per capire cosa non sta funzionando nell’impianto di riscaldamento dei plessi scolastici così come dello stesso edificio che ospita glidell’amministrazione comunale, allacciati alla rete del teleriscaldamento, il cui calore pulito viene prodotto dal termovalorizzatore di Bea che sfrutta l’attività di trasformazione dei rifiuti. Un problema, quello del riscaldamento nelle scuole, che si trascina da fine ottobre a fasi alterne, nonostante i continui interventi della ditta che si occupa della manutenzione dell’impianto. Se da una parte i consiglieri del Pd hanno attaccato la Giunta sulla situazione delle scuole Negri e D’Acquisto della, dall’altroe assessori hanno incontrato nei giorni scorsi la dirigente scolastica e idelle scuole coinvolte, dando un riscontro dei fatti durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, che non ha però convinto l’opposizione.