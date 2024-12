Calciomercato.it - Milan in ansia per Leao: la speranza in vista dello scontro con la Juve

Il numero dieci delfuori per infortunio nella trasferta di Verona: ‘Diavolo’ in apprensione per la Roma e per la Final Four di Supercoppa in Arabia SauditaIltorna a sorridere, ma perde Rafaeldopo la trasferta di Verona. Vittoria fondamentale al ‘Bentegodi’ per gli uomini di Fonseca, che però devono fare i conti con l’infortunio al numero dieci.Rafael(LaPresse) – Calciomercato.itè stato costretto a cambio al 30? circa del primo tempo, sostituito dall’escluso eccellente Theo Hernandez. Per l’attaccante portoghese si tratta di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, che sarà valutato meglio nelle prossime ore dallo staff medico del. Fonseca allontana l’esonero grazie al guizzo di Reijnders e si mostra ottimista anche sulle condizioni di: “Mi ha chiesto Rafa il cambio perché ha sentito tirare alla coscia.