Lettera43.it - Mercatini di Natale, dopo Magdeburgo rafforzata la vigilanza in tutta Italia

«Immediato rafforzamento» dellanelle aree «maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale», dove vengono allestiti «e fiere natalizie», nonché sui siti che ospitano “eventi di intrattenimento» e gli obiettivi sensibili ed i siti ritenuti a rischio. Queste le disposizioni contenuta in una circolare di polizia inviata a prefetture e questurel’attentato di. Ordinata anche l’immediata implementazione dell’attività informativa, investigativa e di controllo del territorio. In seguito all’attacco nella città tedesca, per valutare i profili di rischio in vista del Giubileo e delle prossime festività questa mattina al Viminale si è riunito il Comitato di analisi strategica antiterrorismo con rappresentanti delle forze di polizia e dell’intelligence.