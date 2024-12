Quotidiano.net - Mattarella attore nel corto di Telethon. È la prima volta di un capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio, si è cimentato comein unmetraggio realizzato per Fondazione, con la regia di Francesca Archibugi. La storia è quella di Mavi, 10 anni, affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), e del suo grande sogno di diventare una giornalista. Nel racconto, la bambina esaudisce il suo desiderio, perché incontra e intervista il, al suo esordio in unmetraggio. La 35esima Maratona di Fondazionesulla Rai è in programma da oggi a domenica 22 dicembre. "La partecipazione del presidenteci onora e conferma l’attenzione che il Quirinale ha sempre dimostrato alla missione di", ha detto Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione. Ilsarà sui canali digitali della Fondazione, della Rai e di Fandango e sul sito del Quirinale