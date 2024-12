Oasport.it - LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: ancora tra match prima del main event

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 Fischer batte per split decision Allen. Mancanotredel.21.47 Colpo di scena alla vigilia dell’attesissimo confronto tra Oleksandre Tyson, che stasera si affronteranno sul ring di Riad per ilWBA, WBO, WBC, IBO dei. Lo statunitense Fernando Barbosa sarebbe dovuto essere il terzo giudice dell’incontro insieme al connazionale Pat Morley e al portoricano Gerardo Martinez, ma si è ammalato e dunque si è reso necessario un cambio dell’ultimo minuto.Le alternative erano due: il panamense Ignacio Robles e lo statunitense Steve Weisfeld, ma gli staff dei due pugili non sono riusciti a trovare un accordo sulla scelta. Si è così andati al lancio della monetina per dirimere la questione e la sorte ha selezionato Robles: era il prescelto dell’ucraino, chiamato a difendere le quattro cinture iridate contro il britannico dopo il primo atto disputato lo scorso 18 maggio sempre in Arabia Saudita.