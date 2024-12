Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 5-3, United Rugby Championship in DIRETTA: inizia il secondo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? In avanti di Da Re per Gesi, mischia in favore per il. Cambio per le: fuori Canali, dentro Krumov.52?ancora in possesso del pallone, difficilmente i ragazzi di Brunello riescono a sfondare la linea dei 22.50? Fuori Maile, dentro Bernasconi in casa.49? Tenuto il pallone da Licata nella ruck,che guadagnano un ottimo calcio piazzato e possono avanzare il proprio baricentro.48? Altro cambio per Bortolami: fuori Negri, dentro Izekor.47? Spunto di Ratave sulla sinistra, solamente l’ottimo placcaggio di Garcia riesce a interrompere la corsa brillante del numero 11 biancoverde.45? Triplo cambio per il. Fuori Spagnolo, Ferrari e Uren. Dentro Tetaz, Zilocchi e Alessandro Garbisi43? Gregory recupera il pallone, poi però lo scozzese commette un’infrazione.